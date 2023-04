Il Comune acquisisce l'area sulla sponda sud del fiume per realizzare la porta del parco fluviale

Importante passo in avanti per la realizzazione del parco fluviale del Pescara. Venerdì 28 aprile infatti è stata formalmente ceduta dalla Provincia di Pescara l'area "giardino fluvilae" necessaria per la realizzazione del parco. L'area è stata ceduta al Comune di Pescara con la formula del comodato d'uso gratuito e si trova sulla sponda sud del corso d’acqua, collocata a partire dal limite del ponte Flaiano e prospiciente la ex draga collocata sulla riva nord. Il contratto di comodato è stato sottoscritto questa mattina dal dirigente della Provincia Marco Scorrano e dal sindaco Carlo Masci, presenti anche gli assessori al Patrimonio Maria Rita Carota e alle Politiche giovanili Patrizia Martelli, funzionari dei due enti e i ragazzi dell’associazione On The Road che ha supportato l’amministrazione per liberare la zona dove vivevano dei senzatetto ora sistemati altrove. Masci ha dichiarato:

"Ringrazio la Provincia, il presidente Ottavio De Martinis e il dirigente Marco Scorrano per la disponibilità - ha detto il sindaco Carlo Masci - perché con loro abbiamo iniziato operazioni di recupero di diversi beni e terreni lasciati in abbandono. Per questo abbiamo preso in carico la pista ciclabile ma anche questo sito che è preziosissimo in quanto è uno sfogo naturale vero il fiume. In una prospettiva non lontana questo sarà uno scrigno ambientale per i bambini e le famiglie. Come abbiamo detto tante volte il fiume è stato finora sempre trascurato, noi invece stiamo cambiando la storia e la sorte del Pescara, che vogliamo abbia un vero lungofiume a disposizione della comunità pescarese e di chi viene a visitare la nostra città."

L’area entrata ora nel possesso dell’amministrazione comunale di Pescara era fondamentale per proseguire con il progetto e per investire risorse che permetteranno di riqualificare tutto il sito che diverrà la porta al Parco Fluviale destinata ad accogliere attività e interventi di valorizzazione turistica, culturale, sportiva, ricreativa, aggregativa e sociale delle aree fluviali, ma anche iniziative di educazione ambientale per le scuole. L'assessore Carota:

"È un momento molto positivo per la comunità, frutto della sinergia che si è determinata tra il Comune e la Provincia. Questa è infatti un’area di grande valore strategico per sviluppare quella visione di valorizzazione sociale ed economica delle sponde del fiume che già abbiamo promosso con altri numerosi interventi. Questo è un ulteriore modo per riqualificare una zona troppo spesso dimenticata e non riconosciuta. Non ultima voglio segnalare anche l’importanza della bonifica ambientale che da tutto questo deriverà."

Ricordiamo che sul fiume Pescara il Comune interverrà con il contratto di fiume da milioni di euro), di cui il Comune di Pescara è capofila, che prevede la valorizzazione dell’accessibilità della via d’acqua, tra l’altro attraverso la realizzazione della “Porta al Parco Fluviale” per gli attracchi e l’attività di valorizzazione turistica; il progetto “Bike to coast for everyone” (per 1,3 milioni di euro) di cui l’ente civico è partner con la Regione Abruzzo, finanziato dalla Presidenza del consiglio dei mkinistri per favorire il turismo accessibile ed inclusivo per le persone con disabilità.