Covid, archiviata l'inchiesta sul boom dei contagi, Marsilio:"Si è dimostrato che la responsabile era la variante inglese"

“Si era creata un'ombra ingenerosa nei confronti Asl e suoi dirigenti come se qui il covid non fosse stato sufficientemente combattuto. La procura non ha potuto che registrare che quanto accaduto nei primi mesi dello scorso anno è esattamente quello che è accaduto in tutta Italia. Forse a Pescara è accaduto prima: con la circolazione della variante inglese tutti hanno scoperto che provocava un'impennata di ospedalizzazioni più che di contagi e noi abbiamo avuto per 7-15 gironi questo fenomeno che ha impressionato e legittimato l'indagine per capire se ci fosse qualche ragione diversa e ha appurato che è stato fatto il possibile come nel resto d'Italia che era la variante inglese la reale responsabile dell'impennata dei casi”.

A dichiararlo il presidente della Regione Marco Marsilio commentando così l'archiviazione richiesta dalla procura e accolta dal gip Giovanni de Renzis, dell'inchiesta nata nel gennaio 2021 sulla crescita esponenziale dei contagi registrata all'epoca. Un'inchiesta finita dunque con l'archiviazione per l’attuale direttore generale della Asl di Pescara Vincenzo Ciamponi e il direttore sanitario Antonio Caponetti cui si contestavano i reati di epidemia colposa, abuso d’ufficio e truffa.