Approvata la manovra finanziaria in consiglio regionale, Sospiri: "La Regione c'è"

Approvata la manovra finanziaria in consiglio regionale. Il presidente del consiglio regionale, Sospiri, commenta con soddisfazione quanto accaduto oggi in aula “con un bilancio che ha registrato una riduzione delle spese per 900mila euro, ad attestare per l’ennesima volta la virtuosità di una gestione economica che ci vede oggi impegnati nel fronteggiare l’emergenza Covid-19 non limitandoci all’approccio sanitario, ma piuttosto ampliando la nostra platea d’intervento a tutti i settori, compresi quelli economici, colpiti dalla pandemia”. Ecco, nel dettaglio, tutti gli interventi previsti:

altri 6 milioni di euro per finanziare il fondo destinato alle imprese che acquistano nuovi macchinari e attrezzature

700mila euro a fondo perduto per i fotografi

800mila euro per la Saga per permettere alla società (che gestisce i servizi a terra dell'aeroporto d’Abruzzo) di contrattualizzare nuovi voli

190mila euro a sostegno dei Centri diurni

nuovi sostegni per gli inquilini delle case popolari delle aree del sisma