Sconti per chi organizza eventi pubblici plastic free, approvata la delibera sulle Ecofeste

Via libera in consiglio comunale. Lo ha ufficializzato il presidente della commissione Ambiente, Ivo Petrelli. Previsti bonus sulla tassa di occupazione del suolo pubblico, fino a 500 euro, per associazioni, enti e cittadini

Sconti per chi organizza eventi pubblici plastic free grazie all'approvazione, in consiglio comunale, della delibera sulle Ecofeste. Lo ha ufficializzato il presidente della commissione Ambiente, Ivo Petrelli. Previsti bonus sulla tassa di occupazione del suolo pubblico, fino a 500 euro, per associazioni, enti e cittadini.

Il via libera è arrivato oggi, 20 gennaio, con 22 voti favorevoli. Ok anche all'annesso regolamento. L'iniziativa è stata proposta dal Movimento 5 Stelle e poi approfondita, sviscerata e quindi condivisa e modificata con la maggioranza al fine di renderla in linea con le azioni sul Plastic Free già intraprese e avviate dall’assessore all’ambiente Isabella Del Trecco e dalla giunta Masci.

"Obiettivo della delibera - ha spiegato Petrelli - è quello di creare un incentivo nei confronti delle associazioni che organizzano eventi a evitare l’uso di materiali in plastica, preferendo oggetti biodegradabili. In tal modo, beneficiando di agevolazioni sulla tassa di occupazione del suolo pubblico, senza arrecare disagi finanziari alle casse comunali, comunque porteremo avanti la nostra politica collettiva che punta verso un ambiente sempre più sostenibile, accantonando, per quanto possibile, la plastica”.