Approvato il piano triennale delle opere pubbliche, l’Udc: "È anche merito nostro"

Approvati il piano triennale delle opere pubbliche e il documento unico di programmazione. Esulta l’Udc: "È anche merito nostro". Il capogruppo comunale Massimiliano Pignoli, infatti, sottolinea i risultati arrivati grazie al lavoro del partito, con il gruppo consiliare e il consigliere comunale Berardino Fiorilli:

“Abbiamo dato un ottimo contribuito in aula”, afferma Pignoli. “Grazie alle nostre sollecitazioni siamo riusciti a far apportare importanti modifiche al Dup e a far prendere impegni all'amministrazione per quel che concerne il piano triennale delle opere pubbliche”.

Tra le richieste approvate su indicazione dell’Udc ci sono:

esercitazioni di protezione civile con le scuole e gli istituti cittadini

l’adeguamento sismico delle scuole comunali

l’avvio dei lavori per la ristrutturazione degli edifici di residenza pubblica

l’adeguamento sismico per gli edifici Erp

l’affidamento dei lavori per la manutenzione degli edifici Erp

implementazione dei controlli di igiene urbana da parte di Ambiente Spa

Inoltre l’Udc ha chiesto e ricevuto l’impegno ad effettuare lavori di asfaltatura di via Biferno, del II lotto di via Colle Scorrano e del III lotto di via Colle di Mezzo, nonché la sistemazione di strada vicinale Colle Cervone del Palazzo e strada vicinale Colle Cervone.