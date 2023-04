Il Comune di Spoltore approva il bilancio, soddisfatto il sindaco Trulli: 88 milioni stanziati, oltre la metà per le opere pubbliche

Approvato il bilancio di previsione 2023-2025 del Comune di Spoltore che alla fine ha visto lo stanziamento di 88 milioni di euro: 18 per la spesa corrente e 46 destinati agli investimenti per le opere pubbliche.

“Sono orgogliosa che il 30 per cento della spesa corrente sia rappresentato dal sociale che costituisce una quota rilevante dei fondi dell'ente, circa 5 milioni e mezzo di euro su cui incide il nostro ruolo di capofila dell’ente d’ambito – dichiara il sindaco Chiara Trulli -. Sono previsti interventi per minori e asili nido, per la disabilità, con i contributi per l’abbattimento delle barriere architettoniche, per gli anziani e le famiglie, senza considerare il finanziamento per un milione 255 mila euro di progetti pnrr (piano nazionale di ripresa e resilienza) per il sociale”.

“Proprio per garantire il diritto all'istruzione il comune compartecipa il 45 per cento della spesa per la mensa e più dell'80 per cento di quella per i trasporti – spiega l'assessore comunale al bilancio Francesca Sborgia -. Quest'anno abbiamo deciso nonostante i pesanti aumenti del costo dell'energia, che hanno impattato notevolmente sugli equilibri di bilancio, di non aumentare per le famiglie il costo dei servizi a domanda individuale”.

“Questa amministrazione – riprende Trulli - destina una quota importante di circa 510mila euro per il verde pubblico e circa 345mila euro per la manutenzione degli edifici e delle strade, permettendoci, come negli anni scorsi, di effettuare interventi cosiddetti just in time per agire prontamente nelle riparazioni delle strade, dei marciapiedi, delle scuole ogni qualvolta sia necessario, con tempestività ed efficienza”.

“Altro obiettivo importante di questa amministrazione è la pubblica sicurezza, per la quale sono previste per il 2023, spese di funzionamento per circa 995mila euro e investimenti per 62mila 500 euro, al fine di consentire alla polizia municipale di potenziare gli strumenti di controllo del territorio spoltorese e per garantire il pronto intervento in caso di situazioni di pericolo per i nostri concittadini e attività di contrasto alla violazione alle norme del codice della strada. Sarà rafforzata la videosorveglianza per le cui dotazioni sono previsti 25mila euro. Il territorio ha già un sistema molto efficiente di videocamere e lettori targa system, ma nel 2023 si andrà ulteriormente a potenziarle implementandole in punti dove si assiste all’abbandono di rifiuti come via Rastelli e via Ripoli, nelle piazze cittadine in particolare di Villa Raspa, lungo le vie principali di Caprara e nelle scuole di via Bari e di Spoltore centro urbano – continua il sindaco -. Per far fronte a calamità ed emergenze è previsto uno stanziamento di 73mila, a cui si aggiungono le spese per le convenzioni con le associazioni di protezione civile per circa 10mila euro”.

Quindi l'ambiente per cui si prevede uno stanziamento per la raccolta differenziata di un milione 870mila euro, di circa 51mila euro per l'igiene urbana e di 370mila euro per il conferimento dei rifiuti in discarica. Ma la difesa dell'ambiente sarà garantita anche attraverso specifiche progettualità, come l'utilizzo dell'associazionismo ambientale con un progetto volto a potenziare il pattugliamento del territorio per il contrasto all'abbandono di rifiuti, alle deiezioni canine ed ai reati ambientali, attraverso guardie ambientali, per 5mila euro; inoltre sarà introdotto un progetto di contrasto alla presenza di volatili nel centro urbano con l’impiego di biologi e falconieri per 5mila euro e servizi di pattugliamento attraverso guardie giurate per tutelare i beni comuni presenti nelle scuole e nei parchi cittadini”.

Sul versante dei tributi si conferma che la quota della Tari rimarrà invariata anche per il 2023, tanto per le utenze domestiche che per le imprese, rimanendo tra le più basse d’Abruzzo, grazie ad un piano finanziario dei costi che ci conferma virtuosi, al di sotto dello standard medio di spesa previsto rispetto all’entità dimensionale del nostro comune. “Spiace – afferma Trulli -che quest’anno non siano previsti i ristori covid per imprese e famiglie che avevano consentito alleggerimenti ulteriori della Tari nei due anni precedenti in conseguenza dell’emergenza sanitaria. Ciononostante, non ci sarà nessun aumento rispetto ai tributi pre Covid, ma anzi una diminuzione per tutti dei coefficienti della parte fissa e variabile della tariffa.”

Altri stanziamenti riguardano le politiche comunitarie e i finanziamenti, per i quali sono previsti 10mila euro e una quota di 5mila euro destinata allo sportello europa in associazione con i Comuni di Pescara e Montesilvano, al fine di intercettare risorse a valere sui programmi comunitari e lavorare in coprogettazione”.

Per il turismo previsti altri investimenti al fine di valorizzare i cinque borghi di Spoltore. Uno stanziamento di 10mila euro è destinato all'organizzazione ai servizi di attrazione rivolti proprio ai turisti e alle visite guidate, per l’organizzazione dell’Infopoint comunale e progetti finalizzati a potenziare la capacità di accoglienza sul territorio. A ciò si affiancheranno anche iniziative specifiche di promozione delle eccellenze locali. In merito allo Spoltore ensemble lo stanziamento previsto per quest'anno è di 120mila e il sindaco garantisce che avremo un'edizione totalmente rinnovata della manifestazione con una nuova direzione artistica capace di rilanciarla e riscuotere il gradimento di cittadini e visitatori. Ma le risorse per la cultura ammontano complessivamente a circa 196mila euro per fare di Spoltore il salotto culturale dell’area metropolitana, anche attraverso nuovi spazi per eventi che si avranno con la ristrutturazione dei locali comunali in piazza D’Albenzio e via Dietro Le Mura, ma anche al Belvedere. Ci sarà un grande rilancio dell’impiantistica sportiva e dei parchi cittadini che saranno dotati di attrezzature per lo sport, come il parco in via Montinope per circa 25mila euro e nuovi giochi nei parchi di Caprara, Villa Raspa e Santa Teresa.