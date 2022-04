Approvata dal consiglo provinciale una mozione della Lega per completare il convitto dell'istituto Cuppari di Alanno

Il consiglio provinciale ha approvato una mozione presentata dalla consigliera della Lega Fabia Fattore riguardante lo stanziamento di fondi per il completamento dei lavori del primo piano del convitto dell'istituto agrario Cuppari di Alanno. Lo ha fatto sapere la stessa consigliera del Carroccio, aggiungendo che la richiesta è stata condivisa dalla maggioranza considerando l'importante patrimonio culturale e sociale dello stesso istituto per la zona.

"Nato nel 1859, per l’istruzione degli orfani degli agricoltori, e nel 1933 diventato l’attuale istituto tecnico agrario per la formazione di periti agrari e per la nuova nomenclatura istituto tecnico per il settore tecnologico, a seguito del sisma dell’aprile 2009 ha riportato numerose criticità strutturali.

La richiesta di attribuzione di finanziamento alla Regione da parte del già presidente Zaffiri del 16 marzo 2021 ammontava a un milione e quattrocentomila euro, il 3 maggio dello stesso anno la Regione eroga un finanziamento di 850mila euro per permettere la residenzialità, ma a oggi la provincia è impossibilitata a ripristinare il dormitorio in quanto da approfondimenti tecnici condivisi con il dirigente del settore, la Provincia di Pescara aveva ritenuto che l’intervento idoneo da porre in essere avesse dovuto riguardare il miglioramento sismico dell’ala nord non interessata dai pregressi lavori unitamente ad un probabile rinforzo della fondazione del refettorio e i lavori destinati all'adeguamento antincendio di tutto il complesso in prospettiva del futuro uso del manufatto."

La consigliera ha poi evidenziato come questi interventi siano necessari in quanto la scuola sta vivendo il problema della limitazione delle iscrizioni da parte dei nuovi studenti che chiedono di poter soggiornare nel convitto, che però ha attualmente una forte limitazione di posti a disposizione nella sede dell'ex scuola media del Comune di Alanno.