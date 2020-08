L'appello dell'assessore Verì ai giovani in vista del Ferragosto: "Rispettate le norme anti Covid, è in gioco il futuro di tutti"

Un appello alla responsabilità ed attenzione per il rispetto delle norme sul Coronavirus durante i giorni di festa per il Ferragosto. L'assessore regionale Verì interviene a qualche giorno dal fine settimana auspicando soprattutto da parte dei giovani e ragazzi un comportamento attento evitando assembramenti e situazioni a rischio come sono state registrate negli ultimi giorni in Abruzzo.

Una responsabilità nei confronti dei coetanei, dei genitori, dei nonni e dell'intera comunità senza abbassare la guardia in quanto il pericolo del Coronavirus non è stato scongiurato, come mostrano i dati che segnalano una crescita dei casi in Italia ed anche in Abruzzo.

"Comprendo perfettamente la voglia di stare insieme e divertirsi, soprattutto dopo i mesi di lockdown in primavera ma purtroppo assistiamo sempre di più a comportamenti irresponsabili e pericolosi, con decine di giovani che si accalcano come se in questi mesi non fosse successo nulla. Divertirsi in modo sicuro è possibile: igienizzazione delle mani, distanziamento di almeno un metro, mascherine in luoghi chiusi e all'aperto dove non è possibile mantenere la distanza. Poche semplici regole da rispettare, un piccolo sacrificio che, è proprio il caso di dirlo, può valere una vita"

L'appello dell'assessore è rivolto anche ai gestori dei locali ed amministratori comunali, sperando che comportamenti scorretti come hanno riportato i media negli ultimi giorni, possano essere scongiurati evitando di trasformare i ragazzi in vere e proprie bombe ad orologeria mettendo a rischio la riapertura dell'anno scolastico e tutta l'economia.