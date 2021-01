L'appello del sindaco di Città Sant'Angelo Perazzetti a medici e sanitari: "Serve personale per lo screening di massa" [VIDEO]

Un appello tramtie un video Facebook, destinato a tutto il personale sanitario di Città Sant'Angelo in vista dello screening di massa per il Covid che inizierà fra due giorni. Il primo cittadino Perazzetti chiede a medici e infermieri di rendersi disponibili, su base volontaria, per i test rapidi di massa che verranno effettuati nei prossimi giorni nella cittadina angolana ed in diversi comuni del Pescarese.

Perazzetti evidenzia come questo strumento sia fondamentale per capire la diffusione sul territorio della pandemia, e scovare gli asintomaci che sono fra le prime fonti di contagio e diffusione del virus: