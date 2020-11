L'appello di Razzi: "Pranzate nei ristoranti e ordinate cibo d’asporto, salverete l'economia"

Antonio Razzi scende in campo in difesa dei ristoranti. L'ex senatore di Forza Italia, oggi influencer, ha infatti pubblicato un post su Facebook in cui invita tutti coloro che ne hanno l'opportunità ad aiutare gli esercenti della ristorazione consumando il più possibile i loro cibi, sia in presenza sia a domicilio.

Qui di seguito il messaggio postato da Razzi: "Buon pranzo a tutti amici cari! Oggi pasta all’amatriciana! Chi può, anche se è un momento davvero difficile per il nostro Paese, deve assolutamente pranzare nei ristoranti e ordinare il cibo d’asporto. Bisogna fare questo per salvare la nostra economia e per aiutare la nostra gente!".