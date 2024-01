A Pianella in apertura un ufficio Aca e conclusi i lavori sulla strada Santa Lucia Castellana

Il sindaco di Pianella Taddeo Manella ha comunicato ai cittadini due buone notizie: la prima è l'apertura di un punto di ascolto nel palazzo comunale da parte dell'Aca per garantire un canale diretto di comunicazione, oltre ad offrire un servizio più vicino e personalizzato ai cittadini. I cittadini stessi potranno quindi usufruire del punto di ascolto per la segnalazioni di problemi, suggerimenti, richieste, nonché per interagire direttamente con l'Aca senza doversi spostare da Pianella.

Inoltre l'amministrazione comunale ha comunicato anche la conclusione dei lavori di consolidamento ed adeguamento della strada comunale denominata Santa Lucia Castellana Via Torino), che hanno migliorato le condizioni di sicurezza e viabilità della strada. Il progetto originario, presentava alcune criticità, che sono emerse nel corso dei lavori. In particolare, il percorso pedonale previsto attraversava aree di proprietà di altri Enti o privati, che non avevano concesso l'autorizzazione per il passaggio. Il primo cittadino ha spiegato:

"Questo dettaglio, avrebbe comportato ritardi e complicazioni nella realizzazione dell’opera, oltre a possibili contenziosi legali con i proprietari delle aree interessate. Per questo motivo, l'amministrazione comunale, previa consultazione dell’ufficio tecnico ed analizzata la proposta alternativa del direttore dei lavori, giunta in comune con protocollo 19387 del 16/10/2023, ha deciso di adottare una soluzione alternativa, che prevede la prosecuzione del marciapiede sul lato destro in direzione castellana, così da garantire una continuità del percorso pedonale e una maggiore sicurezza per i cittadini."

L'amministrazione comunale, con l'assessore ai lavori pubblici Berardinucci ed il consigliere con delega alla viabilità Di Girolamo esprimono il loro ringraziamento al direttore dei lavori e a tutti gli operatori coinvolti per aver portato a termine i lavori nel rispetto dei tempi e dei costi previsti, nonostante le difficoltà incontrate. L’assessore Berardinucci:

“Il risultato ottenuto dimostra la capacità di gestire in modo efficiente e trasparente le risorse pubbliche, di essere in grado di risolvere le criticità con efficacia e funzionalità e di lavorare sempre per fare di Pianella una città

migliore dal punto di vista della sicurezza e della viabilità pedonale e stradale.”