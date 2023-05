In Comune apre lo spazio Informagiovani per orientarsi e formarsi nell'ottica dell'occupazione e l'inclusione sociale

A meno di cause ostative ovvero di impedimenti, l'8 luglio aprirà il centro comunale Informagiovani previsto dall'asse tematico At6 (Giovani e youth guarantee) del Piano d'ambito distrettuale 2023-2025. Un riferimento per l'inclusione sociale, formativa e occupazionale dei giovani tra i 18 e i 35 anni che grazie ad esso potranno accedere a servizi di informazione e orientamento, ma anche a percorsi educativi.

La nuova realtà si troverà in via Ilaria Api 40 e sarà aperto dal martedì al sabato (esclusi i festivi) il martedì e il giovedì dalle 9 alle 13 e dalle 17 alle 19, il venerdì dalle 9 alle 13 e il sabato dalle 10 alle 13.

Quattro le macro aree su cui opera l'Informagiovani e cioè “lavorare” (lavoro, occupabilità, auto-impresa e orientament9; “condividere2” (mobilità internazionale, cittadinanza e volontariato, servizio civile universale, corpi europei di solidarietà, Erasmus+), “studiare” (formazione scolastica, universitaria e professionale e “vivere” (creatività, cultura, sostenibilità, stili di vita positivi e tempo libero).

Le attività offerte sono lo sportello informativo (web e social) con tutte le informazioni delle opportunità riservate ai giovani; il tutoring e il mentoring, ovvero l'ascolto e il supporto grazie a personale specializzato; l'orientamento per la redazione del curriculum, fare un bilancio delle competenze, accedere alla formazione, ai tirocini e agli stage); i laboratori e gli eventi tra workshop, infoday e palestre di formazione con esperti); attività di promozione con guida multimediale per le macro-aree e radio Alta Marea e altre azioni attuate nell'ambito della rete territoriale tra servizi pubblici, scuole, università, Ets, imprese e così via.

“Sono molto felice del raggiungimento di questo obiettivo – dichiara il sindaco Carlo Masci – perché questa attività permetterà di ridurre quelle distanze, spesso apparse incolmabili, tra le giovani generazioni, i servizi sul territorio e il mondo del lavoro. Sarà un’attività evoluta con un occhio alla comunicazione ma anche alla partecipazione. Ringrazio quindi l’assessore Patrizia Martelli e tutti coloro che hanno lavorato al progetto. Auspico che le associazioni sappiano realizzare quei risultati per i quali sono state scelte come partner del Comune”.

Informagiovani sarà quindi strumento di comunicazione diretta tra giovani e realtà sociali del territorio, di supporto al percorso di transizione all’età adulta, autonoma e consapevole (ascolto, informazione, orientamento, opportunità e attività. “Il servizio Informagiovani mette a disposizione di quanti ne faranno richiesta – aggiunge l’assessore alle Politiche giovanili Patrizia Martelli - tutor e mentor esperti per il supporto personalizzato volto a orientare scelte di vita autonome e consapevoli e sostenere l’autorealizzazione a partire dal bilancio delle competenze, delle aspirazioni e dei talenti di ciascuno. L’Informagiovani si configura, altresì, quale luogo deputato alla socializzazione e allo “stare insieme”, prevedendo lo sviluppo di attività laboratoriali ed eventi da svolgersi, a seconda della necessità, anche in orari serali o festivi. Verrà, inoltre, dato rilievo alla promozione delle risorse artistiche e culturali del territorio anche attraverso la realizzazione di una cartina interattiva della città. Si configura, quindi, quale luogo di prevenzione all’esclusione sociale, impegnandosi a coinvolgere i giovani del territorio che non sono occupati o inseriti in percorsi di istruzione o formazione (Neet)”.

“L’Informagiovani – aggiunge Roberta Pellegrino responsabile di servizio Programmazione sociale e misure straordinarie per il welfare - sarà un luogo in grado di offrire a tutti i giovani opportunità di formazione e crescita, espressione di sé, partecipazione, socializzazione e integrazione, dove poter essere protagonisti del proprio progetto di vita e della vita della città. Il passaggio che presentiamo qui oggi rappresenta l’esito dell’Avviso pubblico per la selezione di un soggetto del Terzo Settore per la co-progettazione”.

Alla presentazione dell'Informagiovani ha partecipato anche il dirigente comunale del settore Politiche per il cittadino Marco Molisani.

Le associazioni partner sono Movimentazioni Aps, la Cna e la Confesercenti provinciale.