Partiti i lavori di riqualificazione della provinciale 35 che collega la Val Pescara e l'area vestina

Partiti i lavori di riqualificazione della Strada provinciale 35 Catignano Tarallo, l'arteria di collegamento tra la Val Pescara e l'area Vestina. Sul posto per assistere all'apertura del cantiere, erano presenti il presidente della Provincia Ottavio De Martinis, il sindaco di Catignano Enrico Valentini, il dirigente tecnico provinciale l'ingegnere Marco Scorrano e i tecnici Mauro Di Blasio e Valentina Sciutti.

La consegna dei lavori, alla quale hanno presenziato anche i responsabili dell'impresa esecutrice Strade e Ambiente srl e Pamela Giancola, direttore dei lavori, rappresenta tanto in termini di riqualificazione e messa in sicurezza della viabilità provinciale.

“L'intervento, finanziato con risorse pnrr per il tramite della Regione Abruzzo, Agenzia regionale di protezione civile - spiega il presidente De Martinis -, consentirà il consolidamento e il ripristino del tratto in questione, interessato da importanti dissesti idrogeologici”.

“Inoltre, sulla stessa arteria, si procederà alla regimentazione delle acque superficiali e profonde oltre al ripristino e al consolidamento del piano stradale. Un significativo intervento del valore di euro 931mila 533,44, la cui scadenza è prevista per il prossimo mese di ottobre: ennesima opera, questa, effettuata in questi anni dall' ente Provincia per il quale rivolgo un sentito ringraziamento a quanti, insieme a me – conclude -, stanno operando per assicurare al territorio una viabilità più agevole e sicura”.