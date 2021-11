Centro vaccini nell'Outlet di Città Sant'Angelo, la denuncia di Rifondazione Comunista: "Centinaia di anziani in fila per ore" [FOTO]

Centinaia di anziani in fila al freddo per ore al centro vaccini dell'Outlet Village di Città Sant'Angelo.

A segnalarlo è Corrado Di Sante di Rifondazione Comunista-Sinistra Europea che denuncia: «È questa la pessima organizzazione del governo dei migliori e del centrodestra regionale».

Poi Di Sante evidenzia: «A 11 mesi dall’avvio della campagna vaccinale dovremmo avere una macchina rodata e funzionante, sarebbe il segnale inequivocabile che Governo e Regione fanno sul serio per sconfiggere il maledetto virus. E invece la realtà è un colabrodo, nonostante la stragrande maggioranza dei cittadini voglia vaccinarsi e ha a cuore la propria salute e quella dei propri cari. Da giorni al centro vaccinale della Asl di Pescara nell’Outlet Village di Città Sant'Angelo centinaia di persone, per la maggior parte anziani, fanno la fila al freddo per ore. Fa sorridere, ma c’è da piangere, se poi all’interno del centro vaccinale ad accogliere i cittadini in fila ci sono le sedute del mare. È encomiabile il lavoro gratuito dei volontari che rendono possibile da mesi la campagna di vaccinazione, è da ringraziare ogni giorno la dedizione di medici e infermieri vaccinatori, non bastano le parole per sottolineare la solidarietà messa in campo, ma una campagna vaccinale decisiva come questa non può basarsi su volontariato, lavoro gratuito e improvvisazione. Se questo è il Governo dei migliori, se queste sono le capacità del centrodestra regionale, allora siamo difronte ad una classe politica indegna di un paese avanzato».

Poi Di Sante conclude: «La verità è che ogni volta, dai tamponi ai vaccini, dal tracciamento alle terapie intensive, si smantella e si rinizia da capo, improvvisando, colti da una nuova emergenza frutto della smania di tornare al più presto a come era prima, come se nulla fosse accaduto. La priorità è ancora tamponare, tracciare e vaccinare e allora si impieghino le risorse strutturali e lavorative necessarie. È davvero poco comprensibile aver scelto l’Outlet Village di Città Sant'Angelo, addirittura inizialmente come unico centro dell’area metropolitana di Pescara, dopo aver smantellato il centro vaccinale al palacongressi di Montesilvano, che nel corso della campagna vaccinale è stato progressivamente depotenziato. Quali sono le logiche dei vertici della Regione Abruzzo, della Asl di Pescara e dei sindaci di centrodestra dell’area metropolitana? Che tristezza far pagare ai cittadini le beghe interne ad una compagine iperlitigiosa e incompetente».