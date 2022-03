Antonio Sorgi nuovo direttore generale della Regione Abruzzo

Antonio Sorgi è il nuovo direttore generale della Regione Abruzzo. È in lui che il presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsilio, ha individuato la figura professionale che dovrà sostituire la dimissionaria Barbara Morgante, ex amministratrice delegata di Trenitalia, che di recente ha lasciato gli impegni regionali per tornare a lavorare nel privato.

La giunta regionale, convocata lunedì 28 marzo alle per 15, provvederà ad approvare la relativa delibera. Al termine, il dottor Sorgi verrà presentato alla stampa.