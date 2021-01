La richiesta del presidente del consiglio Antonelli: "Il Comune deve assumere personale per gestire le pratiche dell'ecobonus"

Per affrontare al meglio la mole di domande del mondo edilizio per l'eco sisma bonus, occorre assumere personale amministrativo in Comune a Pescara. La richiesta arriva dal presidente del consiglio comunale Antonelli, che evidenzia come la proroga degli incentivi per l'efficienza energetica, sisma bonus e fotovoltaico, porterà a dover gestire una quantità di pratiche che necessita l'assunzione a tempo determinato e parziale per un anno, di personale da impiegare ai fini del potenziamento degli uffici preposti agli adempimenti amministrativi, contabili e tecnici necessari al rilascio e/o all’autorizzazione dei titoli edilizi.

Le assunzioni, spiega la presidenza del consiglio, devono andare in deroga rispetto al blocco per le amministrazioni comunali e ai limiti di spesa attualmente imposto dal ministero dello sviluppo economico.

L’assoluta urgenza della situazione richiede un’azione tempestiva e decisa. L’opportunità fornita dalla disposizione legislativa non può essere disattesa, considerando anche l’oggettivo stato di difficoltà in cui versano gli uffici amministrativi dello sportello unico per l’edilizia (Sue) letteralmente sommersi dalle richieste di copia degli atti progettuali indispensabili per presentare le istanze tese al rilascio e/o all’autorizzazione dei titoli edilizi

L'obiettivo è quello di dare una risposta alla crescente domanda dei cittadini per questo genere di pratiche, snellendo e velocizzando il lavoro grazie a nuove risorse umane a disposizione: