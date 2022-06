Nuova antenna in viale Matrino a Città Sant'Angelo, l'attacco dell'opposizione: "Giunta Perazzetti incoerente"

I consiglieri comunali d'opposizione di Città Sant'Angelo Antonio Melchiorre, Patrizia Longoverde, Mauro Patrizii e Catia Ciavatella del Pd e di Insieme per Città Sant'Angelo, attaccano l'amministrazione comunale Perazzetti in merito alla questione della nuova antenna telefonica autorizzata in viale Matrino. Alcuni residenti si sono infatti lamentati dell'imminente installazione in un terreno privato vicino alla statale 16, a ridosso delle abitazioni vicino al fiume Piobma e non distante in linea d'aria dalla scuola "Fabbiani":

"Da primi riscontri presso gli uffici comunali si è potuto apprendere che trattasi di stazione radio base Illiad già autorizzata. A seguito di sopralluogo effettuato si è potuto riscontrare che non solo detto impianto sorgerà a pochi metri di abitazioni, in un quartiere densamente abitato, ma che a non troppi metri di distanza, nella collina al di là del fiume, insistono già altre antenne; la nuova autorizzazione si pone, pertanto, in contrasto con quanto era stato stabilito all’unanimità dal Consiglio Comunale nella seduta del 29/11/2019. Nell’occasione era stato deliberato che tutte le installazioni di nuovi impianti per la telefonia mobile (stazioni radio base) sarebbero state autorizzate solo dopo l’avvenuta approvazione di un “Piano Antenne”."

L'assessore Valloreo, aggiungono i consiglieri, aveva difeso la scelta sostenendo che qualsiasi nuova autorizzazione sarebbe arrivata con un nuovo piano, che era utile per evitare l'intasamento di linee dopo una ricognizione sugli impianti già esistenti.

"A quanto pare ci troviamo dinnanzi all’ennesima incoerenza di questa amministrazione, atteso che ad oltre due anni da quella deliberazione, non solo non è stato ancora adottato il piano antenne, ma è stata autorizzata

l’installazione di una nuova stazione e nell’ultimo bilancio di previsione questa amministrazione ha deciso di inserire un incremento derivante dalla concessione in locazione di un’area pubblica per l’installazione di un’altra

antenna, che per quanto riferitoci nel corso dell’ultima commissione bilancio dovrebbe sorgere nelle immediate vicinanze del cimitero monumentale.

Durante la campagna elettorale tutti i candidati sindaci avevano sottoscritto l’impegno “a portare all’attenzione del consiglio comunale una mozione volta ad iniziare un percorso in sinergia con i comitati e le associazioni del

territorio di categoria ” che portasse “alla redazione di un regolamento comunale e all’adozione di un piano Stazione Radio Base sottoponendola ad assoggettabilità e valutazione ambientale strategica, come previsto dal

decreto legislativo 152/2006 anche per telecomunicazioni”.

I consiglieri concludono che l'amministrazione Perazzetti non traduce in azioni concrete l'attenzione per le tematiche legate all'ambiente e all'inquinamento, con la proposta di alcuni esponenti di giunta avanzata ai residenti in viale Matrino di acquistare il terreno dal privato per scongiurare il pericolo dell'installazione dell'impianto:

"Oltre il danno anche la beffa!. Invitiamo l’amministrazione a tornare sui suoi passi, desistendo dalle dette nuove autorizzazioni in ottemperanza alla decisione del consiglio comunale e a procedere immediatamente, come previsto ad una puntuale ed opportuna pianificazione dell’intero territorio che individui le stazioni già esistenti sul territorio comunale, prima di procedere al rilascio di qualsiasi altra autorizzazione."