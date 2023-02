Niente antenne nel centro storico di Pianella: il consiglio di Stato dà ragione all'amministrazione e dispone la rimozione

Vittoria dell'amministrazione comunale di Pianella su una delle principali società di comunicazione via internet presenti sul mercato: l'antenna sul palazzo del centro storico dove è stata installata non ci può stare.

A decretarlo, fa sapere la stessa amministrazione, è stato il consiglio di Stato e ora l'auspicio del sindaco Sandro Marinelli è che la società “adempia spontaneamente a quanto statuito nella sentenza, rimuovendo l’antenna e pagando le spese processuali di entrambi i gradi di giudizio, ma se ciò non dovesse avvenire ovviamente sarà necessario far ricorso agli strumenti coattivi per ripristinare la integrità del nostro centro storico, augurandoci che la pervicace volontà della società di telecomunicazioni di non adeguarsi alle statuizioni comunali non generi danni e disservizi all’utenza”.

Una sentenza quella del consiglio di Stato che segue quella del Tar del 2018 con cui il tribunale aveva già dato ragione all'amministrazione i cui interessi sono stati difesi dall'avvocato Tommaso Marchese. “L’amministrazione comunale – ricorda Marinelli ripercorrendo la vicenda - all’epoca aveva revocato in autotutela una Scia (Segnalazione certificata d'inizio attività) presentata dalla società che aveva inteso realizzare un’antenna sulla sommità di un palazzo in pieno centro storico arrivando addirittura a superare l’altezza di alcuni campanili. Il consiglio di Stato ha ritenuto che il provvedimento dell’amministrazione comunale non fosse affatto lesivo delle prerogative delle società che curano le infrastrutture di telecomunicazione, ma che in realtà si muovesse nell’ambito di una doverosa tutela della bellezza architettonica del proprio centro storico. Nella sentenza inoltre si dà espressamente atto degli sforzi dell’amministrazione comunale al fine di indirizzare la società verso un sito alternativo, ipotesi questa però disattesa dal richiedente”.

Il provvedimento VII del supremo collegio amministrativo, sottolinea la nota diffusa dal Comune, “ha validato in toto l’operato dell’amministrazione comunale vestina che, già vittoriosa dinanzi al Tar di Pescara, si era vista ulteriormente impugnare la decisione dinanzi al consiglio di Stato”. Un pronunciamento che, si legge ancora, “riporta certezze sulla incomprimibile potestà di pianificazione territoriale delle amministrazioni locali, soprattutto laddove queste si muovono a tutela della bellezza e dell’integrità dei centri storici”.

“Si tratta – conclude il sindaco - di un pronunciamento di estrema rilevanza per tutti gli enti locali, soprattutto quelli con una identità storica, poiché consente, con motivazione analitica e di rara chiarezza, di individuare un difficile punto di equilibrio tra le pur importanti esigenze di realizzare le infrastrutture di telecomunicazione e la necessità per i comuni di predisporre norme a tutela dei centri storici e della loro bellezza”.