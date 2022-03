Anche l'Anpi contro l'intitolazione di una via ad Almirante: sit-in di protesta davanti al Comune

No ad una via intitolata a Giorgio Almirante. Anche l'Anpi di Pescara si unisce alle proteste e polemiche sollevate nelle ultime ore dopo l'annuncio di una proposta, presentata dalla maggioranza di centrodestra, per intitolare una strada ad Almirante. Secondo l'Anpi, si tratta di un "fascista della peggior specie, razzista, antisemita e fucilatore di partigiani". Il tratto in questione sarebbe quello fra via Pepe e i giardini antistanti il teatro D'Annunzio.

"Dopo l'8 settembre 1943 divenne capo di gabinetto del ministro della repubblica di Salò Mezzasoma, firmando numerosi ordini di fucilazione di partigiani. Nel novembre 1944 lasciò il ministero e si arruolò nelle bande fasciste che davano la caccia ai partigiani, partecipando a molte spedizioni "nere". Il Comune di Pescara intende onorare questo personaggio, intestandogli un'importante arteria. "

La sezione pescarese espime forte dissenso e sdegno per questa iniziativa, definita sconcertante, augurandosi che anche le altre forze democratiche ed antifasciste della città possano unirsi in un sit-in di protesta organizzato alle 16,30 di martedì 29 marzo davanti al Comune, in contemporanea con la riunione della commissione toponomastica.

"Che altro farà questa amministrazione, che non ha risposto alla richiesta avanzata da 27 associazioni di intitolare due strade a Luisa Di Sipio e a Concetta Stromei, donne simbolo delle resistenze abruzzesi, e a quella di intitolare un luogo alle donne trucidate dai nazifascisti?". Anche il Pd nella giornata di ieri aveva parlato di una proposta inaccettabile e intollerabile chiedendo che venga immediatamente ritirata.