Nuovo duro attacco dell'Anpi al centrodestra per l'intitolazione dei giardini a Norma Cossetto: "Atto di bullismo politico"

Un atto di "bullismo politico". Così l'Anpi ha etichettato la decisione dell'amministrazione comunale di Pescara di intitolare i giardini davanti al Comune a Norma Cossetto. La sezione pescarese aveva già espresso critiche nei giorni in cui l'intitolazione venne annunciata, parlando di un atto politico che ha utilizzato strumentalmente un fatto storico.

L'Anpi parla anche di un atto che si colloca fra le "discutibili iniziative culturali" già avviate sul tema, ribadendo che l'omicidio di Norma Cossetto è un crimine da condannare, ma è in discussione il contesto in cui matuerà quella tragedia.

Non contestualizzare non è mai buona norma: ed allora andrebbe aggiunto che in quelle zone l'occupazione nazista e fascista fu tutt'altro che tenera, toccando punte di violenza inaudita, e che quell'occupazione non fu richiesta nè voluta dalle popolazioni autoctone.

Ha ragione il Sindaco quando sostiene che "non possiamo più minimizzare né ignorare il passato" e che dobbiamo conoscere la storia anche quando non ci piace; siamo d'accordo che non si può abbassare la guardia a difesa della libertà e della democrazia; e siamo d'accordo che libertà e democrazia sono valori da condividere e da non mettere mai in discussione.