"Amianto da verificare nell'ex porcilaia di Civitella Casanova", l'allarme di Blasioli [FOTO]

Il consigliere regionale del Partito Democratico, Antonio Blasioli, lancia l'allarme sullo stato in cui versano i capannoni di una vecchia porcilaia a Civitella Casanova, in contrada Cona, che ha funzionato fino ad oltre 20 anni fa e "ha dato lavoro a tante famiglie del Comune", spiega l'ex vice sindaco pescarese.

"Purtroppo, una volta cessata questa attività, i capannoni sono stati abbandonati. Nel corso del sopralluogo, effettuato il 13 febbraio 2022, su invito del gruppo comunale “Uniti per il Territorio” che ci ha tenuto a segnalarmi questa situazione annosa, ho potuto verificare lo stato di abbandono e così il 2 marzo ho fatto una segnalazione/richiesta alla Asl di Pescara e all’Arta per chiedere di verificare lo stato della copertura in amianto, al fine di preservare la salute degli abitanti del paese, sia di quelli che abitano nelle case popolari del paese sia di quelli che si recano nella chiesa".

La Asl di Pescara ha risposto a Blasioli con una nota del 13 aprile 2022, comunicandogli che "le coperture dei capannoni che erano danneggiati sono state già oggetto di una procedura iniziata dall’allora sindaco Lattocco con una specifica ordinanza nel 2005 e, in effetti, alcune coperture sono state rimosse, ma nel frattempo sono trascorsi alcuni anni e la situazione è notevolmente peggiorata a vista d’occhio per la parte di amianto non rimosso".

Dalle fotografie che lo stesso consigliere regionale ha diffuso si notano buchi e pezzi mancanti nella copertura: "La Asl - aggiunge Blasioli - mi ha anche comunicato che a seguito della mia segnalazione è stata aperta una nuova procedura e proprio per questa è stato effettuato un sopralluogo di cui sono in attesa di conoscerne gli esiti. Continuerò a vigilare e a verificare sia se ci sono gli estremi per un intervento, sia sull’esecuzione eventuale dello stesso, così come sono in attesa di tutta la documentazione che ho già richiesto, per verificare esattamente cosa è stato fatto. Spero, se la situazione dovesse essere ritenuta pericolosa, che non si perda tempo a tutela della cittadinanza e si possa porre definitivamente fine a questa situazione", conclude l'esponente del Partito Democratico.