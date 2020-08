Amianto sulla copertura dell'ospedale Covid, Testa attacca Pettinari: "Nessun pericolo per i pazienti e per il personale"

L'amianto sulle coperture esterne del Covid Hospital di Pescara non hanno nulla a che vedere con la sicurezza dei pazienti e del personale stesso della struttura. Lo ha ribadito il capogruppo e consigliere regionale di Fratelli d'Italia Testa, replicando alle dichiarazioni del consigliere del M5s Pettinari che ha presentato anche un esposto in procura per la vicenda riguardante la presenza di eternit sui pannelli esterni dell'ospedale.

Testa ha ricordato che l'aumento dei casi nelle ultime settimane e l'emergenza vissuta in primavera dimostrano come Pescara abbia necessità di un ospedale separato per gestire i casi di Coronavirus, con 18 pazienti attualmente ricoverati di cui uno in terapia intensiva. In questo modo, infatti, l'ospedale civile ha potuto riprendere speditamente le sue normali attività di ricovero e di prestazioni sanitarie extra Covid.

È una tematica talmente diffusa che necessiterebbe di un generale piano di sicurezza che preveda la sostituzione integrale dell'eternit ancora in essere. Ma del palazzo ex Ivap, Pettinari ha deciso di farne un suo cavallo di battaglia politica . Prosegua pure, magari chiedendo di sostituire anche qualche porta arrugginita. Può star certo, Pettinari, che si interverrà su ogni eventuale criticità strutturale, ma nel frattempo l’ospedale è al massimo della sua operatività e chi vi lavora e chi è degente vive in totale sicurezza.

Il consigliere auspica che Pettinari corregga il tiro delle polemiche, soprattutto quando di mezzo c'è la salute pubblica evitando di cavalcare temi sociali e problematiche per speculare sui disagi delle persone dopo anni di politica farcita da demagogia sulle case popolari ed ospedali della nostra regione.

