Amianto deteriorato a Civitella Casanova, Blasioli (Pd): "Rischi per la salute, nessun provvedimento dopo 4 mesi"

Rischi per la salute a Civitella Casanova per la presenza di amianto deteriorato sul tetto di un capannone.

«La giunta Marsilio sottovaluta i rischi per la salute», segnala il consigliere regionale Antonio Blasioli del Pd, «a quattro mesi dalla segnalazione nessun provvedimento concreto».

Sollecitato e accompagnato dal gruppo comunale Uniti per il territorio, l'espondente democratico ha effettuato un nuovo sopralluogo nella vecchia porcilaia situata a Civitella Casanova in contrada Cona.

«Struttura dismessa una ventina di anni fa che ha occupato diverse famiglie locali», ricorda Blasioli. «la scorsa primavera, a seguito di una prima visita, avevo lanciato l’allarme sulle pessime condizioni dei capannoni e interessato Asl, Arta e direzione regionale Ambiente al fine di verificare lo stato della copertura in amianto e preservare la salute degli abitanti della zona. Il 13 aprile mi era pervenuta risposta dalla Asl, che mi informava di come la struttura fosse stata già oggetto di intervento nel 2005 - quando furono rimosse le lastre danneggiate – e annunciava l’apertura di una nuova procedura con conseguente ispezione in loco per accertare la situazione. Tuttavia, malgrado le rassicurazioni ricevute, non è stato adottato alcun provvedimento concreto, benché formalmente richiesto nella mia qualità di consigliere regionale. A conferma di ciò, l’Arta in una nota del 6 agosto, sottolineando la sua funzione strumentale per il supporto tecnico-analitico, afferma di non aver ricevuto nuove richieste di intervento a seguito di quello operato nel 2005, né dalla Asl, né da altri enti. Nel frattempo la copertura dei sei capannoni continua a deteriorarsi, come testimoniato dalle lastre mancanti e dai numerosi punti di rottura presenti sulle coperture, condizioni che aumentano concretamente il rischio di aerodispersione delle fibre di amianto nella zona di riferimento, situata nei pressi dell’insediamento di edilizia residenziale pubblica di Civitella e non distante dall’intero paese. Ho sollecitato l’esecuzione di sopralluoghi allo scopo di valutare lo stato di conservazione dei materiali ed adottare eventualmente tutti i provvedimenti necessari per tutelare la salute pubblica, e l’ho fatto anche ripetutamente, ma sono trascorsi già quattro mesi dalla mia segnalazione e questo stancheggio amministrativo non è giustificabile quando si ha a che fare con la salute delle persone. Ragion per cui, non ricevendo a breve risposte e copie degli atti già richiesti, provvederemo a segnalare la vicenda alla Procura della Repubblica».