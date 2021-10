L'ambasciatore della Bulgaria a Pescara per la festività del 1° novembre

L'ambasciatore della Bulgaria sarà a Pescara per la festività del 1° novembre. Sua Eccellenza Todor Stoyanov arriverà domani in città su invito dell'Aibia, l’Associazione italo-bulgara in Abruzzo. È stata scelta questa data, che in Bulgaria celebra la “Giornata dei leader nazionali”, perché si tratta di una ricorrenza molto sentita nel Paese, in quanto dedicata agli studiosi, agli scrittori, agli educatori e agli statisti che hanno costruito e preservato i valori spirituali e l'identità culturale della Bulgaria.

Il diplomatico incontrerà il sindaco Carlo Masci, mentre l’Aibia ha organizzato dalle ore 15, alla Madonna dei Sette Dolori, un programma di manifestazioni con un workshop sulla creazione dell’artigianato tipico bulgaro, cui seguiranno un concerto e uno spettacolo (nella sala-teatro della Basilica) per bambini e adulti.