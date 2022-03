Lupi Sud Abruzzo: "Alta velocità Pescara-Roma fondamentale per risollevare l'economia di tutta la regione"

Il portavoce dell'associazione e movimento politico "Lupi del Sud Abruzzo", Giustino Bruno, tuona in una nota lanciando il proprio grido di allarme riguardo alla ferrovia Pescara-Roma. Queste le sue parole:

"Per l'interesse di tutta la regione non può prevalere l'interesse di alcuni cittadini, l'opera strategica alta velocità "s'ha da fare" per risollevare l'economia di tutta la regione, porterà molti posti di lavoro per giovani e speranza per i disoccupati, collegherà in pochissimo tempo Pescara con Roma Capitale".