Marsilio sull'alta velocità lungo la linea ferroviaria adriatica: "Continuare a lavorare, se mai si comincia mai si finisce" [VIDEO]

«Abbiamo lavorato in questi anni per costituire un coordinamento con tutti i territori, tra le regioni dell'Adriatico centromeridionale per sollevare, nei confronti del governo, del parlamento e dell'opinione pubblica in genere, questo gap infrastrutturale pesantissimo che colpisce le regioni non soltanto centromeridionali, ma quelle che stanno esposte sulla costa adriatica, sulla costa orientale».

A parlare è il presidente della giunta regionale abruzzese, Marco Marsilio, a margine dell'incontro organizzato da Confindustria ad Ancona dal titolo "La nuova linea ferroviaria adriatica e l'alta velocità: volano per lo sviluppo economico".

«Tema che già il precedente governo ha cominciato ad assumere», aggiunge Marsilio, «abbiamo ottenuto l'inserimento nella rete "extender core" dei corridoi europei. Il primo stanziamento per rafforzare la linea ferroviaria adriatica bisogna fare di più perché se la linea adriatica deve essere dedicata sia all'alta velocità che al trasporto merci certo non può passare dove passa oggi e in particolare non può passare nei tratti che sono ancora oggi fortemente antropizzati o urbanizzati. Quindi ci serve una nuova infrastruttura, un arretramento della linea che consenta di avere anche sull'Adriatico i tempi di percorrenza e la competitività economica per le aziende come avviene sulla costa tirrenica. Se mai si comincia e mai si finisce! Dov'è stato fatto hanno atteso anni e poi hanno visto i risultati. Ci sono voluti molti anni per fare l'alta velocità da Milano, Bologna, Firenze, Roma, Napoli e giù verso la Calabria ancora si sta completando chiediamo che la stessa attenzione arrivi sulla Costa Adriatica. È vero che c'è uno zero in meno nel numero degli abitanti, ma questo non significa che chi abita su questo altro dell'Italia abbia meno diritti di chi abita altrove. Bisogna continuare a lavorare come abbiamo fatto in questi anni.

Questo aggiunge Marsilio: «Abbiamo messo insieme le Regioni, partendo dai territori, regioni anche di orientamento politico amministrativo diverso tra di loro: Puglia, Molise, Marche e Abruzzo. Fare un patto di territorio, un sindacato di territorio tutti insieme nei confronti del Governo nazionale e dell'Europa. Ottenendo i primi risultati perché l'inserimento nella rete "extended core" significa che entro il 2040 lo Stato italiano garantisce all'Europa che farà gli investimenti necessari a rendere questa linea ferroviaria e questi corridoi di trasporto un corridoio che risponde ai parametri europei che è già un passo molto, molto importante. Ora bisogna metterci i soldi, ci sono già dei primi stanziamenti è chiaro che non sono sufficienti. Bisogna però sgomberare anche il campo dalle facili illusioni e da quelli che fanno polemiche strumentali e semplicistiche. Nessuno, in un anno solo, mette in campo decine di miliardi da programmare e progettare per un'opera che se anche oggi fosse tutto pronto ci vorrebbero dai 10 ai 20 anni per realizzarla. Bisogna lavorare con serietà, un pezzo alla volta, programmando nel corso degli anni gli investimenti necessari, fare quello che si è fatto sul resto della rete "Alta velocità" in Italia che non è stata fatta in un giorno».