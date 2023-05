In consiglio comunale un minuto di silenzio per ricordare Camplone e Toro, i due alpinisti tragicamente morti sul Gran Sasso

Il consiglio comunale si è aperto con un minuto di silenzio per ricordare Gianluca Camplone e Raffaello Toro, i due alpinisti che nella giornata di sabato 27 maggio hanno perso la vita mentre scalavano il Corno Piccolo del Gran Sasso.

A chiederlo è stato il consigliere comunale del Partito democratico Francesco Pagnanelli trovando il pieno appoggio del presidente del consiglio comunale Marcello Antonelli ricordando in particolare Camplone “cui mi legava un rapporto di amicizia, ma credo – ha detto nel suo breve intervento –, ma credo che tutti abbiamo passato con lui momenti di allegria e simpatica perché era questo che lo caratterizzava”. Amicizia che lega Antonelli ad una delle sue sorelle, ha riferito lui stesso.

“Il modo in cui ci ha abbandonati è stato fatale, ma è successo mentre praticava quella che era la sua passione di vita – ha aggiunto Pagnanelli -. Mi piace ricordarlo e chiedere un minuto di silenzio”. La sua vicinanza e quella di tutta l'aula, ha concluso, è alla famiglia di Gianluca Camplone i cui funerali si svolgeranno alle 16 di lunedì 29 maggio nella chiesa di Sant'Antonio in via Sabucchi, mentre l'ultimo saluto a Raffaello Toro sarà alle 10.30 nella chiesa San Camillo de Lellis di Villa Raspa di Spoltore.