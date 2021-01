Allungamento dell'asse attrezzato e demolizione svincolo a trombetta, Caroselli (Pd): "La convenzione stipulata ci regala solo più tasse"

Antonio Caroselli, segretario del Circolo del Pd di Pescara Porta Nuova commenta, criticando il Comune, la stipula della convenzione per l'allungamento dell'asse attrezzato fino al porto.

«Che senza contraddizione non c'è vita ne era convinto anche Mao Tse-Tung. Ma così è davvero troppo!», scrive Caroselli in un post pubblicato sulla sua pagina Facebook.

«Leggiamo che il progetto del prolungamento dell'asse attrezzato fino al porto e l'abbattimento dello dello svincolo a trombetta della circonvallazione», prosegue Caroselli, «sarebbe 'il più importante e costoso nei programmi dell'amministrazione comunale' e che la giunta avrebbe fatto un "capolavoro amministrativo" dato che queste risorse "ballavano da anni senza trovare una definizione". Sono passati dal sostenere che si trattavano di fondi inesistenti a sostenere che si tratta del centro dell'azione programmatica di questa giunta comunale».

Poi Caroselli aggiunge: