Lega Abruzzo, l'ex assessore di Montesilvano Aliano nominato componente della segreteria politica

Il segretario regionale della Lega Salvini Premier Abruzzo Luigi D'Eramo ha fatto sapere che Anthony Aliano, ex assessore al Comune di Montesilvano, è stato nominato componente della segreteria politica del partito. D'Eramo ha spiegato che Aliano ha svolto un costante e proficuo lavoro nell'amministrazione comunale a Montesilvano:

"Desideriamo che le sue competenze siano messe a disposizione per i programmi e i progetti che la Lega intende sviluppare su tutto il territorio regionale. Confidiamo profondamente nelle sue capacità e gli auguriamo un buon lavoro per migliorare il nostro Abruzzo".

Lunedì 6 dicembre era stato lo stesso ex assessore a dare la notizia delle sue dimissioni dalla giunta De Martinis, parlando di una scelta dolorosa arrivata proprio in virtù del maggiore impegno all'interno del suo partito, la Lega confermando il suo sostegno a Montesilvano per l'attuale primo cittadino.