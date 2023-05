Alessio Costanzo Fedele nominato coordinatore di Azione Giovani Abruzzo

Il direttivo di Azione Abruzzo, guidato dal segretario regionale Giulio Sottanelli, ha nominato il 26enne Alessio Costanzo Fedele alla guida dell'under 30 del partito in Abruzzo. Fedele ha ricoperto negli ultimi mesi l’incarico di coordinatore di Azione under 30 a Vasto, nominato dal segretario locale Gaetano Luigi Fuiano, dove alle scorse elezioni politiche il Terzo Polo si è attestato all'8,4%.

Dopo la maturità classica, Fedele ha conseguito la laurea con lode in scienze politiche e analisi dei processi politici all'università di Teramo, dove ha svolto incarichi di rappresentanza studentesca e fondato un'associazione antimafia di rappresentanza che nelle elezioni studentesche del 2019 ottenne oltre il 45% delle preferenze di Facoltà. Dopo il periodo teramano, ha maturato esperienze di studio internazionali all'università di Varsavia, in Polonia, dove ha vissuto per sei mesi.

Da sempre impegnato nel sociale, negli anni ha maturato esperienze nell'associazionismo culturale a Pescara e attualmente è attivo nella zona delle Marche come socio in un service club internazionale che persegue scopi di beneficenza per la collettività e di sostegno al terzo settore. Attualmente è direttore di "Questione Civile", rivista culturale online di cui nel 2020 è fondatore, e laureando in scienze politiche e di governo con specializzazione in diritto, istituzioni e processi decisionali all'università di Milano.

"Ci tengo a ringraziare il nostro segretario regionale Giulio Sottanelli per la fiducia accordatami ed i neo responsabili provinciali Under 30 del partito per il sostegno e la stima dimostrati in questi giorni", ha dichiarato Costanzo Fedele. "È importante lavorare nei territori per il radicamento del partito, per il reclutamento giovanile e per una solida campagna tesseramenti. Azione Giovani Abruzzo avrà la grande responsabilità di intercettare, consolidare ed ampliare l'elettorato abruzzese della fascia 18-24 e 25-34 anni, di cui su base nazionale rispettivamente il 17,6% ed il 9,1% alle scorse Politiche hanno chiaramente espresso un voto di fiducia per il fronte centrista e per la lista guidata dal leader di Azione, Carlo Calenda. Le classi dirigenti hanno una grande responsabilità verso i giovani: urgono lungimiranza, fiducia e competenza a tutti i livelli di governo".