Alessandro Zan (promotore del ddl Zan) a Spoltore per inaugurare una panchina arcobaleno

Arriva a Spoltore l'onorevole Alessandro Zan, promotore e primo firmatario del disegno di legge che da settimane sta animando il dibattito politico. Zan sarà il 10 giugno alle ore 18 in via Salita del Castello per inaugurare una panchina arcobaleno.

Il testo del ddl Zan mira a punire discriminazioni basate sul sesso, sul genere sull’orientamento sessuale, sull’identità di genere o sulla disabilità con le stesse pene previste per quelle a sfondo razziale, etnico o religioso. Il ddl Zan istituisce anche il 17 maggio come la giornata nazionale contro l’omofobia, la lesbofobia, la bifobia e la transfobia: proprio questa data sarà ricordata sulla targa che verrà bullonata sulla panchina.

"C'è un dibattito in corso in tutta Italia", ricorda il sindaco Luciano Di Lorito, "e questo è sempre un fatto positivo perché accende la luce su un problema che esiste".

E così a Spoltore "tutta l'amministrazione ha condiviso la necessità di dare un segnale in un momento storico così particolare. Sarebbe bello vedere le nostre città colorarsi di panchine arcobaleno", spiega la consigliera Cinzia Berardinelli, che ha presentato al consiglio comunale l'iniziativa.