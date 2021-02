M5S, Enrica Sabatini saluta Di Battista: "Determinato e onesto intellettualmente"

L'ex consigliera comunale, oggi responsabile ricerca e sviluppo di Rousseau, commenta la scelta dell'ex parlamentare pentastellato che ieri, in una breve diretta Facebook, ha annunciato la sua decisione di lasciare il Movimento

Tiene banco in queste ore la spaccatura nel M5S, e stamane Enrica Sabatini ha voluto "salutare" Alessandro Di Battista. L'ex consigliera comunale, oggi responsabile ricerca e sviluppo di Rousseau, ha infatti commentato con parole al miele la scelta dell'ex parlamentare pentastellato che ieri, in una breve diretta Facebook, ha annunciato la sua decisione di lasciare il Movimento. Sabatini non critica la scelta di 'Dibba' e sembra convinta che si tratti solo di un arrivederci:

"Ho conosciuto Alessandro diversi anni fa. Nel 2014 ero candidata sindaca a Pescara e fu uno dei primi a venire da Roma per dare supporto al nostro gruppo locale in campagna elettorale. Eravamo sotto la pioggia, in piazza, su un palchetto improvvisato a parlare con centinaia di cittadini di un’Italia migliore, più giusta, nella quale volevamo essere protagonisti attivi di cambiamento".

In questi sette anni, spiega la Sabatini, "ho imparato a conoscere e apprezzare la sua determinazione, la sua onestà intellettuale e la sua voglia di approfondire i temi e trasformarli in battaglie giuste per la collettività. Chi ha la stessa missione", conclude la numero 2 di Rousseau, "troverà il modo di camminare insieme verso la stessa direzione".