È il sindaco Alessandro D'Ascanio il candidato alla presidenza della Provincia del Pd e delle forze civiche di centrosinistra

Presentata la lista "Democratici e Civici per la Provincia di Pescara" del Partito Democratico e di altri gruppi ed esponenti del civismo della Provincia di Pescara, in vista delle elezioni provinciali che si terranno il prossimo 18 dicembre. Il candidato presidente sarà il sindaco di Roccamorice Alessandro D'Ascanio che, assieme al segretario provinciale del Pd Nicola Maiale, attacca la destra pescarese che avrebbe utilizzato queste elezioni per regolare i propri conflitti interni nei Comuni di Pescara e Montesilvano:

"Mortificando la dignità istituzionale di un ente con competenze dirimenti per la qualità della vita dei cittadini quali edilizia scolastica e viabilità. Un regolamento di conti che stiamo denunciando da settimane e del quale faranno le spese i cittadini e le cittadine di tutto il territorio provinciale. Anche le terze posizioni civiche, dentro questo schema, diventano funzionali alle schermaglie tra Forza Italia, la Lega e Fratelli d'Italia; questo elemento, in particolare, ci suscita profondo rammarico in quanto una discussione più franca avrebbe potuto contribuire alla costruzione di una più forte coalizione per il cambiamento invece che prestare il fianco ad una destra avvitata sulle proprie diatribe interne a scapito del bene comune"

L'unica alternativa chiara e lineare, proseguono i due esponenti del Pd, è rappresentata dalla lista "Democratici e Civici per la Provincia di Pescara" con un programma chiaro e ben definito sulle esigenze dei cittadini con un progetto riformista e di centrosinistra. Per il centrodestra, lo ricordiamo, il candidato presidente della Provincia è il sindaco di Montesilvano Ottavio De Martinis.