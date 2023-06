Alessandrini (M5s) sul progetto del palazzo unico della Regione nell'area di risulta: "Masci e la sua giunta hanno tradito la città"

Una vergogna l'approvazione del progetto del palazzo unico della Regione nell'area di risulta, un tradimento di Carlo Masci e della sua giunta verso la città. Parole dure dalla capogruppo in consiglio comunale del M5s Erika Alessandrini da noi raggiunta a seguito della seduta notturna del 10 giugno per il sì del consiglio comunale all'importante progetto che prevede all'interno dell'area di risulta la realizzazione del palazzo che ospiterà tutti gli uffici e le strutture della Regione Abruzzo a Pescara.

"Abbiamo lottato in aula fino all'ultimo momento, fino all'una di notte per impedire una votazione vergognosa, come scritto anche nello striscione esposto durante i lavori. La città, di fatto, è stata consegnata dal centrodestra nelle mani della Regione Abruzzo, un vero e proprio regalo fino a ora di 10 mila metri quadrati nel cuore della città per i prossimi 100 anni senza nulla di concreto in cambio. Solo promesse infatti dalla Regione su dei fondi di cui non si conoscono quantità, tipologia e destinazione ma solo ipotesi per completare opere pubbliche non meglio specificate.

Un voto che dimostra il completo fallimento del centrodestra a Pescara, utile solo alla campagna elettorale del sindaco Masci che nulla ha fatto in quattro anni per l'area di risulta. La città è stata tradita, dopo lo stop per il progetto di privatizzazione di 20 anni di quell'area, ora il sindaco ha usato questa delibera come scialuppa di salvataggio ipotecando il destino dell'area di risulta alla Regione, che di fatto potrà farne quello che vuole senza che i cittadini abbiano potuto dire la loro opinione ed esprimere le proprie osservazioni e critiche".