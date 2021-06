Iniziato il taglio degli alberi in via Pantini, M5S: "Scempio avviato senza avvisi e precauzioni per l'incolumità pubblica"

Via Romualdo Pantini

Il M5S parla di "scempio avviato senza avvisi e precauzioni per l'incolumità pubblica" dopo che ieri "a sorpresa" è iniziato il taglio degli alberi in via Pantini, con l'abbattimento di un filare di piante di alto fusto all'interno dell'area protetta della Pineta Dannunziana. I grillini denunciano la mancanza di "un vero e proprio allestimento di cantiere, con alberi che cadono su una strada senza cartelli e segnalazioni che impediscano a macchine, ciclisti e pedoni di passare".

"Siamo subito accorsi sul posto appena arrivate le prime segnalazioni da parte dei cittadini e ci siamo trovati davanti ad una scena surreale - dichiarano Paolo Sola e Massimo Di Renzo - La ditta aveva iniziato l'abbattimento degli alberi ancor prima di delimitare completamente l'area con le classiche reti arancioni e di posizionare i normali servizi previsti come ad esempio i bagni chimici per gli operai".

Immediato è stato l'intervento dei consiglieri comunali pentastellati, che hanno richiamato l'attenzione di guardia forestale e polizia municipale: "Solo quando abbiamo richiesto se fosse stata eseguita la verifica di interesse archeologico dell'area siamo riusciti ad ottenere la momentanea sospensione degli abbattimenti", spiega la consigliera Erika Alessandrini. Intanto ieri mattina le associazioni ambientaliste hanno depositato un esposto alla Procura della Repubblica.

"Stiamo seguendo queste opere da settimane e abbiamo sollevato tantissimi dubbi su opportunità e regolarità delle opere - spiegano i consiglieri del Movimento 5 Stelle di Pescara - Attendiamo impazienti la risposta alla nostra interrogazione urgente depositata durante l'ultimo consiglio comunale e stiamo verificando con i nostri parlamentari la conformità urbanistica del progetto inviato dal Comune per partecipare al bando ministeriale. Ci chiediamo se l'incredibile urgenza con cui sono partiti questi lavori non sia dettata dalla volontà di porre tutti di fronte a una situazione di fatto da cui non è possibile tornare indietro".