Lavori strada parco, sopralluogo del centrosinistra per gli alberi: "Urgente verifica degli organi competenti" [FOTO]

Sopralluogo dei consiglieri comunali Piero Giampietro, Stefania Catalano e Mirko Frattarelli a nome di tutto il centrosinistra lungo la strada parco per verificare i lavori attualmente in corso che metterebbero a rischio la sopravvivenza degli alberi.

I tre esponenti dell'opposizione chiedono «un intervento urgente fin dalle prossime ore per verificare il rispetto delle prescrizioni emanate dagli uffici tecnici comunali circa i lavori attorno ai 78 alberi della strada parco».

La decisione di recarsi sul posto è scaturita dopo diverse segnalazioni e dopo aver già svolto una seduta della commissione Controllo e Garanzia proprio su questo argomento.

«Da una analisi visiva emerge che è assolutamente urgente che gli organi preposti effettuino una verifica puntuale e specifica», dicono i tre consiglieri di Pd e Lista Sclocco, «perché a un occhio non tecnico come il nostro c’è più di un elemento di forte preoccupazione. Se le radici fossero state compromesse con il cemento dei lavori di questi giorni, ci sarebbero forti rischi per la salute degli alberi e per la sicurezza. Qui siamo di fronte al più grande cantiere pescarese che coinvolge gli alberi, ben 78, ed è un dovere di tutti aumentare i livelli di attenzione ed essere presenti costantemente affinché nessuno di questi alberi possa essere compromesso. E ad oggi, anche alla luce della nostra analisi visiva e delle tante fotografie che i cittadini ci stanno inviando, siamo molto preoccupati».