Altri 1.500 alberi in tre anni nei parchi cittadini: approvata la delibera del vicesindaco Santilli

Nuovi fondi reperiri dalla giunta Masci per potenziare il verde cittadino. Lo ha fatto sapere il vicesindaco e assessore Gianni Santilli, da noi contattato in merito allo stanziamento di altri 100 mila euro in una delibera da lui presentata in giunta comunale che riguarda la piantumazione di alberi nei parchi cittadini, e che si colloca nel Piano triennale delle opere 2023/2025.

"Si tratta di una somma che abbiamo ottenuto dalla Regione e che si aggiunge ai precedenti stanziamenti che in parte sono già stati affidati per i lavori. Stiamo elaborando un grande e complesso piano per il potenziamento e la riqualificazione del verde in città, e punto molto proprio sulle piantumazioni di alberi sia lungo le strade e le piazze, che nei parchi cittadini. Complessivamente, nell'arco di tre anni, saranno piantumati nelle aree verdi cittadine circa 1.500 nuovi alberi. Sono 38 i parchi dove ci saranno interventi. Ribadisco nuovamente che si tratta di ulteriori risorse oltre ai 300 mila euro già ricevuti dalla Regione e che abbiamo già dato in appalto da qualche giorni, e ai 350 mila euro destinati alla riqualificazione complessiva dei parchi con interventi anche sui giochi a disposizione per i bambini".

Ricordiamo che nei giorni scorsi era stata annunciata anche la donazione di alberi per la Riserva dannunziana colpita dall'incendio nell'agosto 2021, da parte della Fondazione Alberitalia, realtà che ha sente a Santa Sofia nella provincia di Forlì-Cesena e che attualmente sta riforestando le pinete bruciate del parco nazionale del Vesuvio e di altre realtà simili come quella di Pisa e di Fiumicino.