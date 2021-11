Iniziati i lavori di ripiantumazione degli alberi in corso Vittorio Emanuele II

Sono stati avviati i lavori di ripiantumazione degli alberi in corso Vittorio Emanuele II a Pescara.

Tutto il verde presente lungo il viale centrale della città era stato rimosso la scorsa estate.

A seguire i lavori anche il sindaco Carlo Masci che ha fatto un sopralluogo.

«Stiamo lavorando per effettuare la piantumazione di nuove alberature in corso Vittorio Emanuele II», scrive il primo cittadino, «così come promesso in campagna elettorale, prima di Natale, il corso di Pescara avrà un nuovo volto verde. Siamo sempre in movimento per rendere la nostra città più bella e attraente».