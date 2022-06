Alberi in corso Vittorio, Frattarelli: "Una presa in giro al costo di 350 mila euro" [FOTO]

«Una presa in giro al costo di 350 mila euro per tutti i cittadino pescaresi».

A dirlo, in riferimento ai nuovi alberi di corso Vittorio Emanuele II a Pescara, è Mirko Frattarelli, consigliere comunale di opposizione capogruppo della lista civica "Per Sclocco sindaco".

«L' amministrazione comunale a settembre scorso attraverso conferenze stampa e comunicati idilliaci, annunciava una rivoluzione del patrimonio arboreo di tutta corso Vittorio Emanuele II per una spesa pari a 350 mila euro», ricorda l'esponente di centrosinistra, «l' intervento oltre a prevedere il taglio degli alberi malati a causa della cocciniglia, e pericolanti, ha previsto la piantumazione di altrettante piante come la nyssa sylvatica, un albero a foglie di medie dimensioni originario del nord America orientale e l'ilex aquifolium nellie Stevens ovvero un arbusto sempreverde. Peccato che dopo mesi dalla loro piantumazione, i circa 231 alberi sembrano non esser tutta questa bellezza annunciata dall'amministrazione comunale. Corso Vittorio Emanuele risulta essere spoglia, priva di ombra, e sono tantissime le piante secche che sembrano non essere in salute. L' amministrazione aveva annunciato che Corso Vittorio sarebbe diventata splendida in poco tempo, con piante rampicanti e foglie colorate in base alle stagioni dell'anno. Una nuova foresta amazzonica a sentire le loro parole. Ma la verità è ben altra, il patrimonio arboreo del Corso continua ad essere precario e triste, grigio e cupo. Perché? Il centro città merita rispetto così come gli altri quartieri. Corso Vittorio Emanuele II purtroppo vive già una profonda crisi sociale e commerciale che non fa bene a nessuno. Ci saremmo aspettati, così come promesso dal sindaco e dal vice sindaco una corso Vittorio caratterizzata dal verde pubblico, affascinante e fresca, ma purtroppo ci troviamo di fronte a tutto il contrario. Povera Pescara».

Il vice sindaco Santilli, che già nelle settimane scorse era intervenuto sul tema segnalando come il Comune avesse scritto alla ditta che si era occupata dei lavori per chiedere la sostituzione delle piante secche, fa sapere che saranno sostituite 36 piante: «La ditta ha già trovato le piante in zolla ma potranno essere sostituite a settembre, ma se dovessere trovarle in vaso verranno cambiate subito. Invece i cespugli secchi invece sono già in corso di sostituzione: per ora sono stati sostituti 20 cespugli mentre altri 20 la prossima settimana».