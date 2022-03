Al posto di rovi e sterpaglie un parco con 180 alberi, il nuovo volto di un'area in via di Sotto [FOTO]

Domenica di sopralluoghi per il sindaco di Pescara, Carlo Masci, come lui stesso fa sapere tramite un post pubblicato su Facebook.

Il primo cittadino ha fatto il giro di alcuni dei cantieri attualmente in corso nel territorio comunale.

«Tra gli altri», spiega Masci, «sono stato a controllare i lavori di consolidamento della frana dell'ex fornace Cetrullo, dietro al Conad di via di Sotto, dove ho fatto ripulire un'area, piena di rovi e sterpaglie, in cui pianteremo circa 180 alberi. Quel luogo, finora totalmente trascurato, è l'ideale per realizzare un nuovo parco per la città, un'area verde dove le mamme, i bambini gli sportivi, gli anziani possano respirare aria pura, incontrarsi, socializzare, fare attività fisica. Da luogo di degrado a spazio da vivere».