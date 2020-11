L'appello di Pagnanelli: "Aiutare le attività di bar e ristorazione che praticano l’asporto"

Il consigliere comunale del Pd Francesco Pagnanelli è intervenuto su Facebook per lanciare un appello in favore degli esercenti: "Mai come in questo momento - scrive l'ex presidente del consiglio comunale - è necessario aiutare le attività di bar e ristorazione della nostra città che stanno praticando l’asporto".

Pagnanelli, poi, aggiunge quanto segue: "Non dimentichiamoci della loro importanza nella nostra vita: un caffè con gli amici al bar, un pranzo, una cena ci aiutano a stare bene socializzando. Adesso è il momento di aiutare loro!".