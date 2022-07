Sarà aggiornato il piano regionale per la tutela della qualità dell’aria

In una nota, l’assessore regionale all’ambiente Nicola Campitelli si è detto “contento che il consiglio regionale abbia approvato la mia proposta di modifica per aggiornare il vigente piano regionale per la tutela della qualità dell’aria. La mia proposta ha una duplice obiettivo sia attuare, dopo anni, direttive comunitarie e decreti legislativi e soprattutto quello di garantire una maggiore salute agli abruzzesi tutelando il più possibile l’ambiente”.

E aggiunge: "I principali benefici di questa revisione andranno a ridurre le emissioni nell’agglomerato Pescara-Chieti ai fini del raggiungimento degli obiettivi di qualità dell’aria, mantenere sotto controllo la qualità dell’aria dell’intera regione e proseguire sulla via dello sviluppo sostenibile, senza tralasciare azioni di sensibilizzazione ed informazione con una concreta pianificazione integrata energetico-ambientale".