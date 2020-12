Agenzia delle entrate, Zennaro: “Fermare lo tsunami fiscale”

Il deputato abruzzese Antonio Zennaro, membro della commissione Bilancio e parlamentare del gruppo misto, dichiara che “sono 31 milioni gli atti dell’Agenzia delle entrate e della riscossione fermi ai blocchi e pronti a partire dal primo gennaio. Lo ha ricordato lo stesso Ernesto Maria Ruffini, direttore dell’Agenzia, intervenendo in una trasmissione in tv”.

Per Zennaro “ka ripresa delle notifiche tra cartelle, atti di riscossione ed avvisi di accertamento deve essere fermata dal Governo, occorre una nuova moratoria ed un rinvio delle tasse, evitando di agire sul filo di lana, come è accaduto a metà ottobre. La pandemia non è finita e l'emergenza economica proseguirà, purtroppo, ben oltre l'arrivo del vaccino. Impensabile dunque riprendere l’invio delle notifiche a gennaio, bisogna intervenire subito per evitare un disastro economico e sociale per migliaia di famiglie, attività ed imprese abruzzesi”.