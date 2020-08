Sospetti sull'affido di alcuni minori in Abruzzo, Fratelli d'Italia Pescara chiede un'interrogazione parlamentare

Fratelli d'Italia Pescara, con la responsabile del dipartimento provinciale pari opportunità, famiglia e valori non negoziabili Carola Profeta, ha inoltrato una richiesta di interrogazione parlamentare, riguardante l'affido di alcuni minori in Abruzzo, da parte del tribunale dei minori dell'Aquila.

Secondo il partito, ci sarebbero stati dei comportamenti non in linea con la normativa vigente e per questo occorre un approfondimento da parte del ministero competente, inviando ispettori sul posto. La richiesta è stata inviata alla senatrice Isabella Rauti responsabile nazionale del dipartimento di Fratelli d'Italia che ha poi inoltrato il documento agli omologhi della Camera

