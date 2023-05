Affidati i lavori per la realizzazione dell'ultimo tratto della strada Pendolo: si va verso la nuova viabilità

Affidamento diretto alla Rapino strade e ambiente srl per l'ultimo intervento che porterà al completamento della cosiddetta strada Pendolo ovvero al nuovo tracciato di via Pantini che consentirà di riaccorpare parte di via della Bonifica alla pineta dannunziana. Compito della ditta è quello di ridisegnare gli incroci per un importo complessivo dei lavori di 77mila 748,42euro.

I tempi del cantiere non sono definiti, ma nella determina dirigenziale del settore Lavori pubblici a firma dell'architetto Fabrizio Trisi, si parla di “intervento urgente” e di “procedere con sollecitudine alla cantierizzazione”. D'altra parte l'inaugurazione dell'ultimo tratto della strada Pendolo era stato annunciato già a fine estate 2022 e con l'affidamento fatto l'intenzione è quella di procedere in fretta.

Probabilmente questa la ragione per cui si è deciso di procedere in modo diretto così come previsto dalla legge e in particolare dal decreto Semplificazioni bis là dove si afferma, specifica la determina, che si può procedere con questa modalità “per i lavori di importo inferiore a 150mila euro e per servizi e forniture, nonché servizi di ingegneria e architettura (inclusa l’attività di progettazione) di importo inferiore a 139mila euro”.

Vista l'urgenza è dunque immaginabile che il cantiere aprirà a breve e che la nuova viabilità sarà presto definita. A giugno, come annunciato dal vicesindaco Gianni Santilli, partiranno anche i lavori per la rigenerazione ambientale della riserva dannunziana che tra gli interventi, proprio nell'ottica della nuova viabilità, prevede anche manutenzione straordinaria e sostituzione della recinzione ammalorata posta su via Pantini.