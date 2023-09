D'Alfonso controreplica a Testa sull'aeroporto: "Se dice che è tutto a posto allora mi sento davvero rassicurato"

«Se è l’onorevole Guerino Testa a certificare i conti della Saga e a dire che “è tutto a posto”, allora mi sento davvero rassicurato, e non da oggi e non solo per quanto riguarda l’aeroporto».

Risponde così il deputato Luciano D'Alfonso del Partito Democratico al collega parlamentare relativamente alla situazione attuale dell'aeroporto d'Abruzzo.

«Tutti sappiamo che con le sue iniziative di commissario straordinario del porto di Pescara egli non ha lasciato scarti sul tavolo, mentre sull’asse attrezzato ha certificato tanto bene il rimborso agli espropriati che questi ultimi stanno ancora aspettando i soldi, calcolati senza rapporto con la realtà», aggiunge D'Alfonso, «adesso ci fornisce anche i numeri futuri dei passeggeri relativi ai collegamenti aerei dell’aeroporto d’Abruzzo. Molto bene. Viste le sue doti di divinazione del futuro, chiediamo all’onorevole Testa di svelarci anche chi vincerà il prossimo Festival di Sanremo e soprattutto che tempo farà a Pasquetta del 2024».

Questa la conclusione del deputato democratico: «La buona notizia che ci dà in anteprima l’onorevole Testa è la garanzia di Pescara come aeroporto di rilievo strategico, che allo stato attuale risulta essere l’esatto contrario di quello che è scritto, perché nella proposta di piano nazionale degli aeroporti è stato messo nero su bianco che l’unico scalo strategico della Rete Centrale (di cui fa parte Pescara) sarà quello di Ancona. Nel frattempo, se può, sospenda la sua riuscita attività di salutatore e realizzi un’iniziativa a sostegno dell’aeroporto che vada oltre l’episodicità della letterina del sottosegretario agli interna corporis: ad esempio, tra un saluto e l’altro l’onorevole Testa potrebbe sostituire la pagina 72 del piano nazionale degli aeroporti in modo da rimettere in discussione il ruolo al momento preminente dello scalo marchigiano. Vediamo se ci riuscirà».