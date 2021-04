Al via le adesioni volontarie per collaboratori della campagna vaccinale anti Covid in Abruzzo

Al via le adesioni volontarie per coloro che intendono collaborare gratuitamente alla campagna vaccinale in Abruzzo. Lo ha fatto sapere l'assessore regionale Verì aggiungendo che questo genere di collaborazione è riservata a operatori sanitari in servizio o quiescenza, e volontari a supporto delle attività amministrative e di inserimento dati.

Dal pomeriggio di oggi 1 aprile sarà aperto lo sportello digitale dove potersi iscrivere. Si potrà decidere di limitare la disponibilità anche ad alcune ore, e sarà la Asl ad organizzare le attività e la turnazione, con copertura assicurativa compresa. L'assessore ha aggiunto:

“Come avevamo sottolineato durante la presentazione della fase 2 della campagna vaccinale abbiamo promosso questa iniziativa per potenziare ulteriormente la capillarizzazione sul territorio, lanciando un appello a tutti coloro che vorranno dare il proprio contributo in questo grande sforzo collettivo”

Ricordiamo che da ieri 31 marzo sulla piattaforma regionale della sanità è aperta anche la sezione per le manifestazioni d'interesse alla vaccinazione dei caregiver dei disabili e di chi è in possesso della legge 104.