Nuove adesioni a Fratelli d'Italia: da Bussi entrano Paolo Salvatore e Silvia Matricciani

Paolo Salvatore e Silvia Matricciani, amministratori del comune di Bussi sul Tirino, hanno formalizzato ieri, nella sede della Provincia a Pescara, la loro adesione in Fratelli d'Italia. Ad accoglierli sono stati il deputato Guerino Testa, il consigliere regionale Leonardo D'Addazio e il coordinatore provinciale del partito, Stefano Cardelli.

Salvatore, vigile del fuoco di professione e amministratore da ben 11 anni, di cui sette con la carica di vicesindaco con deleghe a bilancio, protezione civile, lavori pubblici, viabilità e rapporti con il personale, mentre Matricciani, laureata in servizio sociale, è alla sua prima esperienza in politica come consigliera di maggioranza con deleghe al sociale, Bandi europei, nazionali e regionali, Pnrr, Politiche giovanili e Associazionismo.

"Un ulteriore punto fermo messo in Val Pescara - ha commentato Cardelli - la famiglia di Fratelli d'Italia continua a crescere e si farà trovare pronta e forte ai prossimi appuntamenti elettorali. Con questi due nuovi ingressi e il rinnovo di adesione della consigliera Pina Campobassi, FdI ha nel comune di Bussi un'importante presenza, che spero porti alla veloce definizione di una serie di rilevanti tematiche di grande interesse per il territorio".

Testa, invece, ha dichiarato: "Aumenta la cifra qualitativa e quantitativa della nostra classe dirigente e prosegue il radicamento anche in zone dove non era semplice affermarsi. Evidentemente - conclude il deputato abruzzese - il buon lavoro del presidente Marco Marsilio e di Fratelli d'Italia a tutti i livelli politici e istituzionali sta avendo apprezzamenti diffusi".