Trasporto pubblico locale: dalla Regione 7 milioni per l'acquisto di 61 nuovi autobus

Dalla regione un cofinanziamento di oltre 7 milioni di euro per l'acquisto di 61 nuovi autobus destinati al trasporto pubblico locale su gomma. Ad annunciarlo è il sottosegretario della Giunta regionale con delega ai trasporto Umberto D'Annuntiis, dopo il sì della Giunta al Piano di investimento avanzato da Marsilio per l'acquisto dei nuovi mezzi. L'investimento complessivo è di 7 milioni 511,987 euro.

“Queste risorse finanziarie – spiega il sottosegretario in una nota – mirano ad incrementare il parco autobus rispettando obiettivi di carattere ambientale e garantendo un uso più efficiente dei mezzi. L’obiettivo è quello di migliorare il trasporto pubblico e mettere a disposizione degli utenti un parco autobus sempre più moderno e funzionale. Nuovi autobus significa meno emissioni inquinanti, più comfort per i viaggiatori, più sicurezza e maggiore efficienza”.

D'Annuntiis ricorda che Il Cipe con delibera n. 54/2016 ha approvato il Piano operativo infrastrutture Fsc 2014-2020 che ha come obiettivo strategico quello di migliorare la rete stradale e ferroviaria e provvedere, tra l’altro, alla messa in sicurezza del patrimonio infrastrutturale per una mobilità sicura e sostenibile. La dotazione finanziaria del piano assegnata alla Regione Abruzzo è pari a 7 milioni 680 mila euro a cui si aggiungono 5 milioni 120 mila euro a titolo di cofinanziamento nella misura del 40% previsto a carico delle aziende di trasporto assegnatarie dei contributi.