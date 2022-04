Achille Occhetto presenta il suo ultimo libro “Perché non basta dirsi democratici”

Achille Occhetto, ultimo segretario del Partito Comunista Italiano e primo segretario del Pds, nonché ex deputato e cofondatore-vicepresidente del Partito Socialista Europeo nel 1990, sarà a Pescara giovedì 21 aprile per presentare il suo ultimo libro “Perché non basta dirsi democratici”. Appuntamento alle ore 17.30 nella Sala Tosti dell’Aurum. L'incontro è organizzato dal Partito Democratico dell’unione comunale di Pescara, insieme alla federazione provinciale Pd.

All'evento prenderanno parte, oltre all’autore, anche il segretario Pd dell’unione comunale di Pescara, Antonio Caroselli, il segretario Pd della federazione provinciale di Pescara, Nicola Maiale, il segretario regionale del Pd Abruzzo, Michele Fina, e Baldissera Di Mauro, intellettuale ed ex dirigente della Regione Umbria. L’evento sarà anche occasione di confronto sul progetto Pescara Visione Comune, “un luogo di sedimentazione del pensiero e delle energie democratiche – come tengono a sottolineare i due segretari del Pd, Caroselli e Maiale – necessario per aggiornare la visione e i programmi comuni del centro sinistra pescarese in vista delle sfide che attendono il capoluogo adriatico”.

Ha ancora un senso oggi parlare di socialismo? No, se lo si ritiene un’esperienza politica oramai esaurita storicamente, appartenente a un altro secolo. Ma il socialismo è prima di tutto una forma di pensiero, una chiave di interpretazione della realtà e della società di cui abbiamo urgente bisogno per non essere schiacciati dalle logiche del capitalismo, della globalizzazione e della digitalizzazione tecnologica. E, in questi tempi incerti, il tema della giustizia sociale sta travalicando i confini dentro cui è sempre stato collocato; ora che le sorti della natura e degli umani sono intrecciate insieme in un unico destino, è necessario aggiornare le definizioni e iniziare a parlare di “ecosocialismo”.